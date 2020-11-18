Возвращение биткойна: действительно ли криптовалюта становится мейнстримом?

После пары крупных сбоев, которые привели к снижению стоимости в миллиарды долларов, цифровая валюта восстановилась до самого высокого значения с января 2018 года, превысив 18000 долларов на этой неделе. Причина: шквал событий, свидетельствующих о том, что Биткойн предпринял серьезные шаги к тому, чтобы стать мейнстримом. В октябре глобальный платежный гигант PayPal Holdings Inc. разрешил своим клиентам покупать и продавать биткойны и другие криптовалюты со своих счетов. Ряд технологических компаний, включая платежную систему Square Inc., начали хранить часть своих денежных резервов в биткойнах. А в августе Fidelity Investments, компания по управлению активами с активами в размере 3,3 триллиона долларов, объявила о запуске своего первого паевого фонда биткойнов.

Тем не менее, биткойн и другие криптовалюты уже много раз росли и падали. Волатильные инструменты остаются в значительной степени нерегулируемыми активами, зависящими от капризов непостоянного рынка. В то время как спекулянты могут быть готовы к этому, более осмотрительным инвесторам может потребоваться больше доказательств того, что это изобретение 11-летней давности действительно является жизнеспособной альтернативой акциям, облигациям и товарам. В любом случае криптовалюта, снова в поле зрения инвесторов и знаменитостей.

237% Доходность Биткойна с 12-месячного минимума в марте по состоянию на 18 ноября

26 миллионов Количество продавцов в сети PayPal, принимающих криптовалюты

510 миллиардов долларов Мировая рыночная капитализация криптовалют

Почему это важно

Спустя два года после краха криптовалютного рынка , подъем биткойна подбодрил его истинных сторонников и привлек внимание общественности. Рэй Далио сказал, что, возможно, ему «что-то не хватает» в биткойнах, и «я бы хотел, чтобы его исправили». А Мэйси Уильямс из «Игры престолов» спросила в Твиттере, стоит ли ей открывать длинную позицию по биткойну, получив ответы от Илона Маска и Майка Новограца. Хотя есть мало свидетельств того, что эрзац-валюта когда-либо изменит то, как мы тратим деньги на массовом рынке, есть много инвесторов, готовых предполагать, что Биткойн и ему подобные окажут влияние на финансовый мир.

С каждым годом появляется все больше признаков того, что криптовалюта становится новым жизнеспособным классом активов. Горячие стартапы, такие как Robinhood и Revolut, делают криптовалюту ключевой частью своих торговых и банковских приложений. Генеральный директор Fidelity Investments Эбигейл Джонсон и генеральный директор Ark Investment Management Кэтрин Вуд представили популярные фонды, которые позволяют инвесторам добавлять криптовалюту в свои портфели. Между тем, ряд центральных банков, включая Федеральный резерв и Европейский центральный банк, изучают, как оцифровать свои собственные суверенные валюты, проверяя код блокчейна, лежащий в основе биткойна.

Даже в этом случае криптовалюта остается сложной и нестабильной перспективой для трейдеров. Mania захлестнула рынок в 2017 году, когда биткойн взлетел до 19000 долларов с 789 долларов, и тысячи однодневок продавали свои собственные токены-подражатели в «первоначальных предложениях монет».

Беззаконие криптопространства по-прежнему вызывает серьезное беспокойство. Хак 500000000 $ цифровых маркеров с японского обменом Coincheck Inc. В 2018 году и легендарный Takedown из Mt GOx лет раньше подвергаются уязвимости к кибер-кражам. Кроме того, биткойн полезен для преступников. Буквально в прошлом месяце прокуратура США обвинила основателей BitMEX, биржи криптодеривативов в Гонконге, в неспособности предотвратить использование платформы злоумышленниками для отмывания грязных денег. С января продажа криптодеривативов розничным инвесторам будет запрещена в Великобритании.

По мере того, как криптовалюта возвращается, инвесторы будут более трезво оценивать ее состояние. Есть надежда, что отрасль входит в более зрелую фазу, менее подверженную шумихе и спекуляциям (и преступности).

С такими стойкими, как PayPal и Fidelity, все больше инвесторов могут рассматривать криптовалюту как ценное дополнение к акциям, облигациям и сырьевым товарам. Одно можно сказать наверняка - из-за ограничений, вызванных пандемией, заставляющих людей делать покупки в Интернете, переход к безналичным обществам набирает обороты, и это может служить хорошим предзнаменованием для цифровых денег в любой форме.

Источник: https://www.bloomberg.com/