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18ноября
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сегодня, 18:47 6

155 новых случаев COVID зарегистрировали в Амурской области

155 новых случаев COVID зарегистрировали в Амурской области
Фото: pixabay.com

По данным амурского управления Роспотребнадзора на сегодня, 18 ноября лабораторно подтвердили 155 новых случаев заражения коронавирусом.

«У 110 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у 21 – бессимптомно (14%), у 24 – в виде пневмонии (15%). С нарастающим итогом зарегистрировано 9 510 случаев, показатель заболеваемости составляет 1203,73 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 508 758 человек, в том числе за последние сутки – 6 551», опубликовано на сайте ведомства.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Почему не пишите о 11 умерших за сегодня?

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Думаю сомневаются....

  • йошкин кит

    йошкин кит
    2 часа назад

    Трутнев ещё не до конца уехал. Вот и причина

  • freeslim

    freeslim
    2 часа назад

    Не... просто вышли на ПЛАТО

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    11 человек? Опять из-за отключения света в реанимации?

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    20 минут назад

    Господи,когда эта зараза отступит? Люди то в чем провинились? Ну и косила бы Рублевку хоть ковром.

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