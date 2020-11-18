155 новых случаев COVID зарегистрировали в Амурской области

По данным амурского управления Роспотребнадзора на сегодня, 18 ноября лабораторно подтвердили 155 новых случаев заражения коронавирусом.

«У 110 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у 21 – бессимптомно (14%), у 24 – в виде пневмонии (15%). С нарастающим итогом зарегистрировано 9 510 случаев, показатель заболеваемости составляет 1203,73 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 508 758 человек, в том числе за последние сутки – 6 551», опубликовано на сайте ведомства.