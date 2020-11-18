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18ноября
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сегодня, 19:05 5

23 процента семей в России тратят больше, чем зарабатывают

23 процента семей в России тратят больше, чем зарабатывают
Фото: pixabay.com

Один из крупных российских банков провел исследование своих клиентов, в ходе которого выяснилось, что каждая пятая семья в стране тратит больше, чем зарабатывает, пишет ТАСС.

Чуть больше половины семей с детьми имеют доходы сопоставимые с расходами. В исследовании говорится, что «Более чем в половине случаев (55,2%) респонденты отметили, что их доходы примерно соответствуют расходам. 21,6% опрошенных заявили о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2% опрошенных доходы семьи превышали расходы».

Для пополнения семейного бюджета чаще всего россияне берут кредиты (61,3%), ищут дополнительные доходы (21,5%, берут в долг у друзей и родственников (16,6%), берут займы в небанковских кредитных организациях (0,7%).

Те семьи, что имеют «свободные» деньги предпочитают пользоваться банковскими вкладами и дебетовыми картами с процентом на остаток (39,8%), хранят деньги в других валютах почти треть опрошенных, а инвестированием в ценные бумаги и ПИФы (Паевой инвестиционный фонд) занимаются лишь 5% респондентов. Стоит отметить, что 22,2% опрошенных семей вообще не имеют сбережений.

В опросе участвовало 740 человек в возрасте 25-45 лет, воспитывающих детей.

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#финансы

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Комментарии
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  • freeslim

    freeslim
    2 часа назад

    740 человек приняли участие в опросе, но зато каждая 5 семья в России... Амур.Инфо, чем вы думаете? Заголовок ведь вы придумали - значит фейк, статья УК?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Когда-то я думал, что изучают NPV, IRR и т.д., чтобы создавать свой бизнес. На самом деле это надо знать, чтобы просто быть. Когда лет двадцать назад принц Уильям (внук Елизаветы II) хотел снять квартиру себе, подружке и двум товаращам, чтобы не жить в общежитии, то ему сначала хотели отказать. Но потом ВЗВЕСЕЛИ все риски и поняли, что королевская семья сможет позволить себе платить 100 фунтов за оговоренный период. Вот такой мини анализ позволил Уильяму создать семью.

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    1 час назад

    21,6 в статье.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    28 минут назад

    Заголовок не соответствует тексту статьи - опять егэшник-двоечник писал?

  • Ыукпун

    Ыукпун
    24 минуты назад

    А если тратят больше, чем зарабатывают - значит или воруют (некоторые по декларациям получают "копейки", а живут в особняках и ездят на крутых машинах), или имеют серую зарплату

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