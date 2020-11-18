23 процента семей в России тратят больше, чем зарабатывают

Чуть больше половины семей с детьми имеют доходы сопоставимые с расходами. В исследовании говорится, что «Более чем в половине случаев (55,2%) респонденты отметили, что их доходы примерно соответствуют расходам. 21,6% опрошенных заявили о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2% опрошенных доходы семьи превышали расходы».

Для пополнения семейного бюджета чаще всего россияне берут кредиты (61,3%), ищут дополнительные доходы (21,5%, берут в долг у друзей и родственников (16,6%), берут займы в небанковских кредитных организациях (0,7%).

Те семьи, что имеют «свободные» деньги предпочитают пользоваться банковскими вкладами и дебетовыми картами с процентом на остаток (39,8%), хранят деньги в других валютах почти треть опрошенных, а инвестированием в ценные бумаги и ПИФы (Паевой инвестиционный фонд) занимаются лишь 5% респондентов. Стоит отметить, что 22,2% опрошенных семей вообще не имеют сбережений.

В опросе участвовало 740 человек в возрасте 25-45 лет, воспитывающих детей.