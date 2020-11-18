Ещё четыре камеры станут следить за лесными пожарами в Приамурье

Новые видеокамеры подключат в Амурской области к системе дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель», сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

В пожароопасный период имеющиеся камеры передавали операторам информацию о природных пожарах и палах сухой травы. Специалисты отмечают, что это хорошая помощь в их работе. Видеокамеры помогают намного быстрее устранить пожар.

До конца 2020 года ещё 4 видеокамеры установят в Бурейском, Архаринском районах, а также в Райчихинске.

В начале марта 2021 года 8 камер подключат к «Лесохранителю».