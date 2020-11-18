Накануне «чёрной пятницы» мошенники пытаются выудить у людей реквизиты банковских карт

Так неизвестный позвонил корреспонденту информагентства под видом сотрудника одного из крупнейших банков. Он предложил расскахать о выгодном кредитном предложении к «чёрной пятнице». Она, кстати, в этом году пройдет 27 ноября.

В разговоре мошенник пытался узнать у журналиста данные его банковских карт.

— Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие «вкусные» скидки, — рассказала преподаватель департамента правовых дисциплин Наталья Пшеничникова.

При этом эксперты напомнили, что сообщать одноразовый код нельзя никому. А если что-то просят ввести на сайте, нужно внимательно проверять адресную строку.

А буквально на прошлой неделе Амур.инфо писало о новых способах обмана, которые практикуют благовещенские мошенники.