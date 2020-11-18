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18ноября
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сегодня, 18:15 0

В Приамурье ударили первые тридцатиградусные морозы

В Приамурье ударили первые тридцатиградусные морозы
Фото: pixabay.com

Как сообщает Амургидрометцентр, на территорию области пришли первые 30-градусные морозы. Причина похолодания – традиционный Сибирский Антициклон, он же Монгольский антициклон, он же Азиатский антициклон, он же Азиатский максимум. Это обширная область высокого давления, которая находится над Центральной Азией и Сибирью почти всю зиму из-за сильного охлаждения материка.

Уже сейчас ночные температуры в Тындинском районе опускаются до -32℃...-33 ℃, морозы будут держаться в крайних северо-западных и северо-восточных районах области еще двое суток. А вот в пятницу должно потеплеть – в Приамурье придёт снежный циклон.

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#погода #природа

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