В Приамурье ударили первые тридцатиградусные морозы

Уже сейчас ночные температуры в Тындинском районе опускаются до -32℃...-33 ℃, морозы будут держаться в крайних северо-западных и северо-восточных районах области еще двое суток. А вот в пятницу должно потеплеть – в Приамурье придёт снежный циклон.