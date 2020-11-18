18 ноября в России празднуют день рождения Деда Мороза

Точный возраст Деда Мороза неизвестен, но больше двух тысяч лет. Cначала он появлялся в облике духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко.

В книгах русский Дед Мороз впервые появился в 1840 году в сказках Владимира Одоевского, где его называли Морозом Ивановичем.

После 1920 года новогодняя ёлка вместе с Дедом Морозом были забыты, и вернулись лишь в 1935 году.

Современный Дед Мороз идёт в ногу со временем и осваивает новые технологии. Теперь он ведёт блоги в соцсетях, а письма от детей получает и по электронной почте.