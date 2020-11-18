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18ноября
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сегодня, 17:27 0

18 ноября в России празднуют день рождения Деда Мороза

18 ноября в России празднуют день рождения Деда Мороза
Фото: pronedra.ru

Сегодня в России отмечают день рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября в Великом Устюге наступает настоящая зима, сообщает Взгляд-инфо.

Точный возраст Деда Мороза неизвестен, но больше двух тысяч лет. Cначала он появлялся в облике духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко.

В книгах русский Дед Мороз впервые появился в 1840 году в сказках Владимира Одоевского, где его называли Морозом Ивановичем.

После 1920 года новогодняя ёлка вместе с Дедом Морозом были забыты, и вернулись лишь в 1935 году.

Современный Дед Мороз идёт в ногу со временем и осваивает новые технологии. Теперь он ведёт блоги в соцсетях, а письма от детей получает и по электронной почте.

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#дети #Новый год

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