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18ноября
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сегодня, 17:58 0

Не стало известного благовещенского врача-гинеколога Галины Поповой

Не стало известного благовещенского врача-гинеколога Галины Поповой
Фото: like.doctor

В столице Приамурья, сегодня, 18 ноября, умерла Галина Попова врач-гинеколог с 46-летним стажем. Она заболела COVID-19 и почти две недели лежала больнице. Вчера женщину перевели в реанимацию, а уже сегодня её не стало.

Галина Анисимовна долго работала в женской консультации заведующей отделением и в частных медцентрах. Она закончила «Башкирский государственный медицинский университет» и повышала квалификацию в местной «Амурской государственной медицинской академии».

В прошлый вторник, 10 ноября, Галине Анисимовне исполнилось 72 года.

Редакция Амур.инфо выражает приносит искренние соболезнования родным и близким Галины Поповой.

Вчера 17 ноября, умерла, болевшая коронавирусом медсестра из Райчихинска Людмила Архипова. Накануне же не стало райчихинского хирурга-травматолога Виктора Хлистунова. А в конце октября от коронавируса скончалась медсестра благовещенского инфекционного госпиталя Валентина Джумаева. Женщина отдала медицине более 35 лет.

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#коронавирус #жизнь #здоровье #медицина #память

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