В Благовещенске любителей подлёдной рыбалки предупредили об опасности

Сегодня, 18 ноября, специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города Благовещенска и инспекторы ГИМС побеседовали с любителями зимней рыбалки. Им еще раз напомнили, что выходить и выезжать на лёд там, где это запрещают таблички, может быть опасно для жизни.

– С рыбаками, водителями проводятся профилактические беседы, выдаются памятки о правилах поведения на льду. В случаях, предусмотренных законом, могут быть составлены протоколы об административном правонарушении. Сегодня спасатели и инспекторы ГИМС ограничились предупреждениями, в случае повторного нарушения нарушители будут наказаны штрафами, – рассказали в мэрии Благовещенска.

Также во время рейда специалисты произвели замеры льда.