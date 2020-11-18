Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:14 2

Китай из-за коронавируса на упаковке с рыбой остановил сотрудничество с российской компанией

Китай из-за коронавируса на упаковке с рыбой остановил сотрудничество с российской компанией
Фото: https://pixabay.com/

Китайские таможенники обнаружили коронавирус на упаковке с горбушей из России. В связи с этим главное таможенное управление Китая приостановило сотрудничество с компанией-экспортером морепродуктов.

Таможня не поясняет, в каком китайском порту был выявлен коронавирус нового вида. Но с судна российской компании, где обнаружили упаковку с коронавирсусом, поставлять продукцию не будут в течение недели, пишет Вiang.ru.

На днях китайские эксперты высказали предположение о том, что эпидемия в Ухане была вызвана не летучими мышами, как все привыкли считать, а загрязненными COVID-19 замороженными продуктами из других стран.

Просмотров всего: 510

#коронавирус #Дальний Восток #Китай #таможня

распечатать


Общество

Не стало известного благовещенского врача-гинеколога Галины Поповой
Общество 1

Скончалась медсестра Райчихинской поликлиники, заболевшая коронавирусом
Коронавирус 2

Пять тысяч за тест на COVID-19: жители районов Хабаровского края возмущены ценником за анализ
Коронавирус 3

В Сибири выявили мутацию коронавируса
Комментарии
Показать все (2)
  • inoy

    inoy
    1 час назад

    всё правильно! есть угроза надо её обойти, а у нас бы замяли замыли забыли.....

  • full

    full
    51 минута назад

    Интересно, почем киты горбушу берут?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь