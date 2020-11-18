Китай из-за коронавируса на упаковке с рыбой остановил сотрудничество с российской компанией

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Китайские таможенники обнаружили коронавирус на упаковке с горбушей из России. В связи с этим главное таможенное управление Китая приостановило сотрудничество с компанией-экспортером морепродуктов.

Таможня не поясняет, в каком китайском порту был выявлен коронавирус нового вида. Но с судна российской компании, где обнаружили упаковку с коронавирсусом, поставлять продукцию не будут в течение недели, пишет Вiang.ru.

На днях китайские эксперты высказали предположение о том, что эпидемия в Ухане была вызвана не летучими мышами, как все привыкли считать, а загрязненными COVID-19 замороженными продуктами из других стран.