В Нью-Йорке преступники ворвались в дом и взяли в заложники мать с ребёнком

17 ноября около девяти часов вечера в Квинсе женщина позвонила в полицию и сообщила, что в её дом проникли двое злоумышленников. Полицейские окружили дом, но преступники заявили о том, что взяли в заложники мать и её ребёнка.

После переговоров они отпустили мать с дочкой, а позже дом покинули еще две женщины, 80 и 50 лет. Сами преступники закрылись внутри и пригрозили открыть огонь при попытке штурма.

Полиция эвакуировала жителей соседних домов, несколько улиц оцепили.

Как пишет Daily Storm, сотрудники полиции Нью-Йорка сообщили, что преступники ворвались в один из домов в Квинсе и захватили заложников после неудачной попытки ограбления магазина в Ричмонд-Хилле.