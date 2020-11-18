Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:21 0

В Нью-Йорке преступники ворвались в дом и взяли в заложники мать с ребёнком

В Нью-Йорке преступники ворвались в дом и взяли в заложники мать с ребёнком
Фото: rusdialog.ru

Двое вооруженных грабителей в Нью-Йорке взяли в заложники мать и ее ребёнка, когда услышали полицейские сирены за окнами дома, в который они вломились, сообщают Вести.ru со ссылкой на канал ABC7.

17 ноября около девяти часов вечера в Квинсе женщина позвонила в полицию и сообщила, что в её дом проникли двое злоумышленников. Полицейские окружили дом, но преступники заявили о том, что взяли в заложники мать и её ребёнка.

После переговоров они отпустили мать с дочкой, а позже дом покинули еще две женщины, 80 и 50 лет. Сами преступники закрылись внутри и пригрозили открыть огонь при попытке штурма.

Полиция эвакуировала жителей соседних домов, несколько улиц оцепили.

Как пишет Daily Storm, сотрудники полиции Нью-Йорка сообщили, что преступники ворвались в один из домов в Квинсе и захватили заложников после неудачной попытки ограбления магазина в Ричмонд-Хилле.

Просмотров всего: 98

#происшествия #США

распечатать


Происшествия 3

Амурский инженер может сесть в тюрьму за электронное письмо
В России и мире 2

Экстрасенс раскрыла, что связывало Александра Колтового и Наталью Климову
Общество 7

В Благовещенске на судостроительном заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие
Общество

В Благовещенске в ДТП пострадала годовалая девочка
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь