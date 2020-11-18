В Нью-Йорке преступники ворвались в дом и взяли в заложники мать с ребёнком
Двое вооруженных грабителей в Нью-Йорке взяли в заложники мать и ее ребёнка, когда услышали полицейские сирены за окнами дома, в который они вломились, сообщают Вести.ru со ссылкой на канал ABC7.
17 ноября около девяти часов вечера в Квинсе женщина позвонила в полицию и сообщила, что в её дом проникли двое злоумышленников. Полицейские окружили дом, но преступники заявили о том, что взяли в заложники мать и её ребёнка.
После переговоров они отпустили мать с дочкой, а позже дом покинули еще две женщины, 80 и 50 лет. Сами преступники закрылись внутри и пригрозили открыть огонь при попытке штурма.
Полиция эвакуировала жителей соседних домов, несколько улиц оцепили.
Как пишет Daily Storm, сотрудники полиции Нью-Йорка сообщили, что преступники ворвались в один из домов в Квинсе и захватили заложников после неудачной попытки ограбления магазина в Ричмонд-Хилле.
Просмотров всего: 98