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сегодня, 16:42 1

Скончалась медсестра Райчихинской поликлиники, заболевшая коронавирусом

Скончалась медсестра Райчихинской поликлиники, заболевшая коронавирусом
Фото: @marshrutca

Вчера, 17 ноября, скончалась участковая медсестра Райчихинской городской поликлиники Людмила Архипова.

Женщина 1963 года рождения болела коронавирусной инфекцией, которая привела к пневмонии. Осложнили течение болезни и сопутствующие заболевания. Лечилась медсестра в Райчихинске — сначала дома, затем в городской больнице.

Как нам рассказали в Райчихинской поликлинике, прощание с Людмилой Архиповой состоится в пятницу, 20 ноября.

Редакция Амур.инфо выражает приносит искренние соболезнования родным и близким Людмилы Архиповой.

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#коронавирус #медицина #память

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    пусть земля ей будет пухом

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