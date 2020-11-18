Скончалась медсестра Райчихинской поликлиники, заболевшая коронавирусом
Вчера, 17 ноября, скончалась участковая медсестра Райчихинской городской поликлиники Людмила Архипова.
Женщина 1963 года рождения болела коронавирусной инфекцией, которая привела к пневмонии. Осложнили течение болезни и сопутствующие заболевания. Лечилась медсестра в Райчихинске — сначала дома, затем в городской больнице.
Как нам рассказали в Райчихинской поликлинике, прощание с Людмилой Архиповой состоится в пятницу, 20 ноября.
Редакция Амур.инфо выражает приносит искренние соболезнования родным и близким Людмилы Архиповой.
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