Скончалась медсестра Райчихинской поликлиники, заболевшая коронавирусом

Вчера, 17 ноября, скончалась участковая медсестра Райчихинской городской поликлиники Людмила Архипова.

Женщина 1963 года рождения болела коронавирусной инфекцией, которая привела к пневмонии. Осложнили течение болезни и сопутствующие заболевания. Лечилась медсестра в Райчихинске — сначала дома, затем в городской больнице.

Как нам рассказали в Райчихинской поликлинике, прощание с Людмилой Архиповой состоится в пятницу, 20 ноября.

Редакция Амур.инфо выражает приносит искренние соболезнования родным и близким Людмилы Архиповой.