Амурский инженер может сесть в тюрьму за электронное письмо

Бывшего инженера Амурского филиала ПАО «Ростелеком» обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 274.1 УК РФ – нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации.

По версии следствия, он переслал на личный компьютер информацию, которую ни под каким видом нельзя было копировать, и уж тем более, пересылать куда-либо.

Уголовное дело уже направляли в суд, обвинительное заключение утверждено прокурором Амурской области Русланом Медведевым. За совершение данного преступления инженер может получить до шести лет лишения свободы с дополнительным лишением права занимать определенные должности, сообщает областная прокуратура.

С развитием технологий и преступления всё чаще уходят в цифровую реальность, правда страдают от них реальные люди.

Так, в сентябре 31-летний житель Тынды снял интимное видео со своей знакомой и показал материал её сожителю. За что в худшем случае может на два года оказаться в тюрьме. А чуть раньше, в марте, жительницу Свободного оштрафовали за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции.