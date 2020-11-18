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18ноября
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сегодня, 15:58 3

Амурский инженер может сесть в тюрьму за электронное письмо

Амурский инженер может сесть в тюрьму за электронное письмо
Фото: pixabay.com

Бывшего инженера Амурского филиала ПАО «Ростелеком» обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 274.1 УК РФ – нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации.

По версии следствия, он переслал на личный компьютер информацию, которую ни под каким видом нельзя было копировать, и уж тем более, пересылать куда-либо.

Уголовное дело уже направляли в суд, обвинительное заключение утверждено прокурором Амурской области Русланом Медведевым. За совершение данного преступления инженер может получить до шести лет лишения свободы с дополнительным лишением права занимать определенные должности, сообщает областная прокуратура.

С развитием технологий и преступления всё чаще уходят в цифровую реальность, правда страдают от них реальные люди.

Так, в сентябре 31-летний житель Тынды снял интимное видео со своей знакомой и показал материал её сожителю. За что в худшем случае может на два года оказаться в тюрьме. А чуть раньше, в марте, жительницу Свободного оштрафовали за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции.

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#происшествия

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    преступление считается оконченным только в случае причинения вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации. В отличие от ст. 274 УК РФ, характеризующейся двумя уровнями взаимосвязанных общественно опасных последствий, ч. 3 ст. 274.1 УК РФ не предполагает установления признака крупного ущерба.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    не переживайте, статью подберут правильную.

  • retrogr

    retrogr
    18 минут назад

    статья одна,другой нет,просто ее трактовка двояка и пока небыло прецедентов

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