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сегодня, 15:35 2

Экстрасенс раскрыла, что связывало Александра Колтового и Наталью Климову

Экстрасенс раскрыла, что связывало Александра Колтового и Наталью Климову
Фото: pravda.ru

Экстрасенс Дарья Миронова раскрыла подробности личной жизни телеведущего Александра Колтового, который 7 ноября погиб в авиакатастрофе со своей спутницей — супругой крупного финансиста Натальей Климовой. Об этом экстрасенс рассказала в беседе с ФАН.

По словам Мироновой, Колтовой и Климова находились в романтических отношениях и летели отдыхать. Она считает, что у пары был служебный роман, который длился более полугода и со временем мог бы привести к серьёзным изменениям в их жизни.

Как заметила собеседница агенства, супруга Колтового могла чувствовать, что что-то не так, потому что женское чутьё срабатывает даже если нет никаких видимых причин. Телеведущий был занят не только работой, из-за чего у его жены могли появляться претензии и ревность, ей не хватало внимания.

Но, по словам Мироновой, виновата всегда женщина, и появление Климовой в жизни Колтового — результат того, что супруга сама была недостаточно внимательна к мужу, не была такой, как он хотел.

Экстрасенс также считает, что на брак Колтового повлияла проблема времени. Жизнь поставила их в такие условия, что они не успевали друг с другом поговорить.

Отношения с Климовой, вероятно, могли перерасти во что-то большее, но для этого тоже нужно было время, которого жизнь им не дала, считает Миронова.

Экстрасенс добавила, что это урок нам всем, чтобы вовремя разговаривать с близкими людьми и уделять им внимание.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    50 минут назад

    Что за чушь. Видно же, что он изменил своей жене, а она изменила своему мужу.

  • full

    full
    28 минут назад

    А экстрасенс - это профессия такая?

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