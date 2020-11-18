Экстрасенс раскрыла, что связывало Александра Колтового и Наталью Климову

По словам Мироновой, Колтовой и Климова находились в романтических отношениях и летели отдыхать. Она считает, что у пары был служебный роман, который длился более полугода и со временем мог бы привести к серьёзным изменениям в их жизни.

Как заметила собеседница агенства, супруга Колтового могла чувствовать, что что-то не так, потому что женское чутьё срабатывает даже если нет никаких видимых причин. Телеведущий был занят не только работой, из-за чего у его жены могли появляться претензии и ревность, ей не хватало внимания.

Но, по словам Мироновой, виновата всегда женщина, и появление Климовой в жизни Колтового — результат того, что супруга сама была недостаточно внимательна к мужу, не была такой, как он хотел.

Экстрасенс также считает, что на брак Колтового повлияла проблема времени. Жизнь поставила их в такие условия, что они не успевали друг с другом поговорить.

Отношения с Климовой, вероятно, могли перерасти во что-то большее, но для этого тоже нужно было время, которого жизнь им не дала, считает Миронова.

Экстрасенс добавила, что это урок нам всем, чтобы вовремя разговаривать с близкими людьми и уделять им внимание.