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18ноября
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сегодня, 16:24 2

В амурской областной больнице скоро откроется обновлённое отделение анестезиологии и реанимации

В амурской областной больнице скоро откроется обновлённое отделение анестезиологии и реанимации

На следующей неделе откроется отделение анестезиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы. Сейчас там монтируют более 20 аппаратов ИВЛ, а также расставляют новое оборудование и мебель. Отделение рассчитано на 15 коек.

— Большую часть средств потратили на закупку нового медоборудования. Такое же используют в ведущих клиниках страны. Успешно выполненная операция и выписка пациента — заслуга не только медиков, но и самого отделения реанимации. Ведь на него приходится самый тяжёлый период для пациента после операции. Теперь в областной больнице смогут оперировать с помощью аппарата искусственного кровообращения при сердечно-сосудистой патологии, — рассказал главврач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк.

На реконструкцию отделения 1995 года выделили более 285 миллионов рублей. Из них 273 — средства федерального бюджета в рамках «Единой субсидии».

Для нужд отделения закупили передвижной рентген аппарат, 15 потолочных консолей, тромбоэластограф и анализатор газов крови, а также две системы УЗИ планшетного типа и мебель для ожогового отделения.

В реанимационных помещениях залили антистатические полимерно-бетонные полы. В общей сложности строители отремонтировали 40 комнат отделения. Здесь сделали перепланировку, заменили окна и двери, а также установили два новых лифта и даже обновили систему подачи медицинских газов.

Арсенал медиков также пополнился шестью дефибрилляторами, оборудованием для интубации, закупили 11 фармацевтических холодильников и 20 облучателей-рециркуляторов.

Ремонт почти тысячи квадратных метров составил треть от всех затрат – более 93 миллиона рублей. А для комфортной работы медиков закупили новую офисную мебель и компьютерную технику почти на четыре миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, что недавно в Благовещенском и Селемджинском районе достроили новые фельдшерско-акушерские пункты. А также в столице Приамурья планируют масштабный ремонт исторического здания БГПУ, педколледжа, а также общежития факультета иностранных языков и нового корпуса университета.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    1 час назад

    Караулов об этом рассказывал, как Орлов растрезвонил на всю Россию о трёх дополнительных койках. Достижение по своему масштабу невероятное.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    40 минут назад

    караулов - балбес обыкновенный. Речь идёт не о трёх дополнительных койках, а совсем о другом -коренном переоснащении отделения. У этих карауловых мозгов почему-то не хватает понять эту простую вещь. Хайп бесстыжий это называется, а граждане ведутся на всех этих карауловых. Собственной головой надо думать. Хотя бы иногда. Если есть конечно чем думать.

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