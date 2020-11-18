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Рядом с горпарком в Благовещенске перевернулся автомобиль с инкассаторами (видео)

Рядом с горпарком в Благовещенске перевернулся автомобиль с инкассаторами (видео)

Обновлено: 18:24

В ДТП на центральной улице города пострадал автомобиль инкассации.

В Благовещенске на улице Ленина, в районе городского парка, в ДТП попала инкассаторская машина. Фото в редакцию прислали очевидцы.

Автомобиль управления инкассации перевернулся и перекрыл встречную полосу движения. Судя по снимку, значительные повреждения в аварии получил и белоснежный внедорожник.

В ГИБДД Благовещенска информацию о ДТП подтвердили.

— Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта, совершил столкновение с автомобилем «Газель». В результате ДТП пассажир «Газели» получил травмы, — пояснили в городском ГИБДД.

Чуть позже видео аварии, снятое камерой наружного наблюдения нам прислали администраторы партнёрского паблика @Kriminal.blg

Просмотров всего: 2104

#ДТП

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Комментарии
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  • stepan281

    stepan281
    2 часа назад

    А деньги растащили?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    В 1994 году при мне ЗИЛ-130 с пивом на бок лёг.

    Всем было щасье, пока менты не приехали.

    Щасье перешло к мусорам

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Краеведам надо взять этот случай на заметку. 20.11.2020 или околого того. И придумать историю. Когда одна из монеток укатилась в дождевую канализацию. В некоторых странах в той канализации сидит ОНО и затягивает бумажные кораблики и грызёт руки всем мальчикам, которые их туда суют. А может монетка докатилась до Станового хребта, к хозяйке того. И кто её загадку отгадает, того снегом пушистыстым опорошит.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Судя по расположению автомобилей, инкассаторы выезжали на Ленина, поворачивая налево, а крузер на хорошей скорости долбанул его в бочину. От чего газелька и легла, проехав еще пару метров.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Инкассаторы остались без работы.

    Можно пойти в охрану Дягтерёва

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    ВиталийН, я смотрю, у вас трава то еще не кончилась...

  • йошкин кит

    йошкин кит
    1 час назад

    Вот же вы наркоманы тут все

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