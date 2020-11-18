Рядом с горпарком в Благовещенске перевернулся автомобиль с инкассаторами (видео)
Обновлено: 18:24
В ДТП на центральной улице города пострадал автомобиль инкассации.
В Благовещенске на улице Ленина, в районе городского парка, в ДТП попала инкассаторская машина. Фото в редакцию прислали очевидцы.
Автомобиль управления инкассации перевернулся и перекрыл встречную полосу движения. Судя по снимку, значительные повреждения в аварии получил и белоснежный внедорожник.
В ГИБДД Благовещенска информацию о ДТП подтвердили.
— Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта, совершил столкновение с автомобилем «Газель». В результате ДТП пассажир «Газели» получил травмы, — пояснили в городском ГИБДД.
Чуть позже видео аварии, снятое камерой наружного наблюдения нам прислали администраторы партнёрского паблика @Kriminal.blg
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