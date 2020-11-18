Для выпускников 2021 года в декабре запустят навигатор по подготовке к экзаменам

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, как будут проходить школьные экзамены в будущем году.

— Мы понимаем, что многие выпускники 2021 года — это ребята, которые и в прошлом учебном году, и в этом, часть программы прошли в дистанционном формате. Сейчас мы готовим навигатор для учеников 9-х и 11-х классов. Цель — максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе полезную информацию: видеоконсультации, демоверсии и другие материалы по подготовке. Будет много дополнительных и полезных фишек, чтобы выпускники не тратили время в поиске правильных «тренажеров». Мы эту работу сделаем за них. Это будет навигатор для всех, кто пишет итоговое сочинение, кто будет сдавать ЕГЭ по разным предметам, кто пойдет на ОГЭ. Мы планируем завершить работу к 1 декабря. Что важно? Абсолютно весь материал в навигаторе будет бесплатным. Ссылка будет доступна на сайте Рособрнадзора, — рассказал руководитель ведомства в интервью «Российской газете».

Как и в этом году, на экзаменах 2021 года за школьниками будет следить искусственный интеллект. Он вычисляет подозрительные действия детей на видео и фиксирует специальной пометкой.

— Нейросеть и наблюдатели отслеживали «картинку» с сотни тысяч камер — из всех школ, где было видеонаблюдение. Определяли нестандартное поведение выпускников, вычисляли посторонние предметы. При малейшем подозрении сеть автоматически ставит специальную метку на видео — «подозрение на нарушение». По ее «наводке» трансляцию с камеры начинает отсматривать уже оператор — человек. Он может передать информацию в пункт проведения экзамена. И уже там, на месте, учителя, члены комиссии могут принять решение удалить ли нарушителя с ЕГЭ. За использование мобильных телефонов, шпаргалок, микронаушников, справочных материалов в основные дни ЕГЭ-2020 удалили 850 человек.

В 2021 году изменится и процедура сдачи экзаменов. Информатику теперь будут сдавать на компьютерах.