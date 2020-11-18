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18ноября
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сегодня, 15:16 2

Пять тысяч за тест на COVID-19: жители районов Хабаровского края возмущены ценником за анализ

Пять тысяч за тест на COVID-19: жители районов Хабаровского края возмущены ценником за анализ
Фото: pixabay.com

Жители Хабаровского края удивлены высокими ценами платных тестов на коронавирус. В минздраве региона объясняют дороговизну исследования высокими транспортными расходами.

В Хабаровске сдать тест на коронавирус платно можно в среднем за 2,5 тысячи рублей. А вот жители Ванинского района вынуждены платить за анализ ПЦР пять тысяч.

Из посёлка Заветы Ильича сдавать тесты платно люди ездят в Ванинскую районную больницу. Стоимость анализа там для многих людей просто неподъёмная, пишут dvnovosti.ru.

— В Заветах Ильича нет тестов. Приехали сегодня к врачу, она просто от руки на бумажечке, без печати и подписи, написала назначения лекарств — и всё. Ну и сказала, что тестов у них нет. Можно, конечно, сделать в Ванино в ЦРБ за 5000 рублей, но не многовато ли это? —возмутилась Ольга, жительница Хабаровского края.

В минздраве региона пояснили, что по показаниям тесты на коронавирус делают по полису ОМС бесплатно. Сделать анализ за свой счёт действительно дорого, но в ведомстве этому тоже нашли объяснение.

—Установлена такая цена для индивидуальной сдачи теста по желанию жителей районов. В эту стоимость входят транспортные расходы, расходы на материалы. Если предприятие собирается тестировать своих сотрудников и их большое количество, то транспортные расходы взимаются всего один раз, — сообщила Юлия Тагнер, сотрудник пресс-службы краевого минздрава.

Амурчане могут сдать платные тесты на COVID-19 в Благовещенске и Свободненском районе. Цены на тест варьируются от 1800 до 2200 рублей.

Тест на антитела к коронавирусу благовещенцам и вовсе предлагают сделать в домашних условиях. Однако, врачи в эффективности такого тестирования сомневаются.

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#коронавирус #жизнь #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    В Гитлеровской оккупации анализы можно было бесплатно сдать. А при нынешней власти нужно еще и заплатить 50% прожиточного минимума за анализ!

  • Kniga

    Kniga
    47 минут назад

    Пытался сдать тест за деньги неделю назад. Минимум - 2 дня (срочный за 3800), в остальных лабораториях от 4 до 10!!! дней ожидать результатов. Взять тест на дому никто не предлагал почему-то...

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