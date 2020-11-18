Роспотребнадзор запретил детям есть в школах домашнюю еду

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В документ внесены новые правила приготовления еды для школьников, в которых большое значение уделяется обогащению витаминами. Изменения касаются и еды из школьных автоматов, а также перекусов из дома, последние теперь под запретом.

Новые СанПиНы начнут применяться с 1 января 2021 года. Самая объёмная глава обновлённых санитарных правил посвящена приготовлению еды в детских садах, учебных заведениях, летних лагерях и больницах. Она во многом согласуется с недавним законом о детском питании. Как и в законе, СанПиНы требуют подавать детям горячие блюда, заменять их буфетной продукцией запрещено. Выдавать «сухой паёк» разрешено только во время поездки длительностью до четырёх часов, сообщает «Парламентская газета».

Следуя закону, теперь детский рацион в обязательном порядке должен быть сбалансированным, питательным и полезным. В связи с этим, приносить из дома не полезную еду школьникам теперь запрещено. Исключение сделали только для детей, которым показано лечебное или диетическое питание. Такие блюда родители могут сами готовить детям и их разрешат есть в школе.

При этом, есть только в столовой не заставляют, в школах останутся автоматы с едой. Однако продавать там можно будет лишь соки, нектары, негазированную воду, молочную продукцию, орехи, сухофрукты и выпечку.

Также новые правила обязывают для приготовления еды детям использовать обязательно йодированную соль, как профилактику йододефицита. В регионах, где люди испытывают нехватку тех или иных микроэлементов, детские блюда нужно дополнительно обогащать необходимыми веществами, а также давать детям витаминные напитки.

В отдельном приложении дан список запрещённых для детей продуктов. В нём перечислены как понятно вредные чипсы и газировка, так и неожиданные холодец, макароны по-флотски, окрошку и твороженные сырки.

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