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18ноября
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сегодня, 14:23 2

Госдума рассмотрит новый законопроект о президентских сроках

Госдума рассмотрит новый законопроект о президентских сроках
Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект по которому действующему главе государства можно снова претендовать на два президентских срока, сообщает РИА Новости.

Инициаторами этого документа стали сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Ольга Севастьянова и Павел Крашенинников. Новый законопроект разработали на основании поправок в Конституцию, которые приняли 1 июля 2020 года.

По словам одного из инициаторов, сенатора Андрея Клишаса, в новом законопроекте указано, что президентом не может быть россиянин, который был главой страны «два срока или занимающий её на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок». Как поясняют авторы законопроекта, это положение нельзя применять к действующему главе государства, так как он занимал должность до принятия поправок в Конституцию.

Кроме того, законопроект предусматривает и ряд других изменений. Так, главой государства может быть только гражданин России, не имеющий гражданств в других странах и постоянно проживающий на территории Российской Федерации не менее 25 лет. Стоит отметить, что по новому законопроекту главой государства не может стать человек имеющий вид на жительство в другой стране или лицо, ранее имевшее гражданство другой страны.

Текст проекта опубликован в электронной базе Госдумы.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    14 минут назад

    Хотите как в Белоруссии?

  • Tуман

    Tуман
    4 минуты назад

    Ура! Дядя Вова навсегда!

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