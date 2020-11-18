Госдума рассмотрит новый законопроект о президентских сроках

Инициаторами этого документа стали сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Ольга Севастьянова и Павел Крашенинников. Новый законопроект разработали на основании поправок в Конституцию, которые приняли 1 июля 2020 года.

По словам одного из инициаторов, сенатора Андрея Клишаса, в новом законопроекте указано, что президентом не может быть россиянин, который был главой страны «два срока или занимающий её на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок». Как поясняют авторы законопроекта, это положение нельзя применять к действующему главе государства, так как он занимал должность до принятия поправок в Конституцию.

Кроме того, законопроект предусматривает и ряд других изменений. Так, главой государства может быть только гражданин России, не имеющий гражданств в других странах и постоянно проживающий на территории Российской Федерации не менее 25 лет. Стоит отметить, что по новому законопроекту главой государства не может стать человек имеющий вид на жительство в другой стране или лицо, ранее имевшее гражданство другой страны.

Текст проекта опубликован в электронной базе Госдумы.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства.