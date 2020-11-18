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В Благовещенске на судостроительном заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Благовещенске на судостроительном заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие
Фото: pixabay.com

Обновлено: 14:52

В среду, 18 ноября, в редакцию ИА «Амур.инфо» бывшие работники судостроительного завода сообщили о взрыве в одном из отсеков. Три человека пострадали, девушка доставлена в реанимацию.

— Маляры, которые должны были красить этот отсек, его замывали. Возможно, остались какие-то пары растворителя. А они (маляры) включили фен или какую-то вытяжку, вот и случилось, — сообщает источник.

Чтобы проверить информацию, мы обратились в МЧС. Там нам сообщили, что на место происшествия их подразделения не выезжали. А в следственном управлении Следственного комитета Амурской области ответили, что данным вопросом занимается Амурский следственный отдел на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. Пока в ведомство дозвониться не удалось.

Чуть позже губернатор Амурской области Василий Орлов написал в своём инстаграм-аккаунте:

— На судостроительном заводе сегодня происшествие с пострадавшими. При проведении лакокрасочных работ произошел хлопок. Три человека пострадали. Двое отказались от госпитализации, третья пострадавшая сейчас в реанимации в средней степени тяжести. Считаю, что надо провести тщательную проверку, как такое оказалось возможно. Тем более, что за пять лет это второй случай. Это наше старейшее прославленное предприятие, и техника безопасности судостроителей, людей, кто выполняет сложные заказы, должна быть безупречна, — заметил глава региона.

Напомним, что несколько лет назад на судостроительном заводе уже происходило возгорание из-за отсутствия вентиляции. А недавно в Челябинске прогремел взрыв в одной из больниц.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    2 минуты назад

    Не взрыв, а хлопок. Не обвал рубля, а колебания... И так бесконечно

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