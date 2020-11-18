Без осадков и ветра: прогноз погоды в Приамурье на 19 ноября

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Ночью и в утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, северный ночью 2-7 метров в секунду, днём на севере 3-8 метров в секунду, на юге 6-11 метров в секунду. Температура ночью на севере -18°С...-23°С, в пониженных местах до -30°С, на юге -13°С...-18°С, при прояснении -18°С...-23°С. Температура днём по северу -8°С ...13°С, по крайним районам до -20°С, по югу -5°С...-10 °С.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -8°С…-9°С, ночью до -11°С. Ветер северный, 3-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -7°С...-8°С, ночью до -10°С. Ветер северный, 2-4 метра в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -10°С…-12°С, ночью -17°С. Ветер северный, 1-3 метра в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -9°С...-11°С, ночью до -18°С. Ветер северный, 2 метра в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Днём температура -10°С...-12°С, ночью -16°С. Ветер западный, юго-западный, 1-2 метра в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -9°С...-12°С, ночью до -19°С. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду с порывами до 3 метров в секунду.

В Тынде ясно, без осадков. Температура днём -18°С...-19°С, ночью до -21°С. Ветер северо-восточный, 1-2 метра в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер северный — ночью слабый, днём 4-9 метров в секунду. Температура ночью -13°С...-15°С, днём -5°С...-7 °С.