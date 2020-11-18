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сегодня, 13:30 0

Сати Казанова призналась, почему ушла из группы «Фабрика»

Сати Казанова призналась, почему ушла из группы «Фабрика»
Фото: fb.ru

Сати Казанова покинула группу «Фабрика» почти десять лет назад. Звезда признавалась, что решение далось ей нелегко, но Сати не хотелось исполнять глупые песни и тратить молодость на интриги шоу-бизнеса, пишет StarHit.

Сати Казанова стала известной после участия в реалити-шоу «Фабрика звезд». После финала её взяли в состав новой группы «Фабрика», в которой она выступала восемь лет, пока не впала в депрессию.

В то время Сати стала задаваться вопросами о смысле жизни, которую она, как она считала, тратила на глупости. По словам певицы, это был внутренний кризис. Её тянуло в глубину и не хотелось быть «песенкой под водочку».

Игорь Матвиенко пытался остановить Казанову от решения уйти из группы, но она настояла на своем. По словам Сати, её поиски внутреннего «я», когда она пыталась понять, чего хочет, длились два года.

Выйти из кризиса певице помогло увлечение этнической музыкой и духовными практиками. Сейчас Сати Казанова исполняет только то, что по душе именно ей.

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#шоу-бизнес

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