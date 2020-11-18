Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссёра фильма о его отце

В своем иске Александр Цой требует удалить изображение рок-музыканта и запретить использовать персональные данные отца.



Также Цой-младший хочет взыскать со всех ответчиков госпошлину в размере 300 рублей, а также 29080 рублей, которые он заплатил за нотариальное обеспечение доказательств. О компенсации морального вреда Александр не просит.

Единственный сын Виктора Цоя долгое время не афишировал свое родство с легендарным музыкантом. Александр Цой работал на одном из федеральных каналов. Позже он начал привозить в Россию иностранных артистов и организовывать концерты.

В мае 2020 года Цой-младший подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кино».