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18ноября
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сегодня, 12:56 0

Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссёра фильма о его отце

Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссёра фильма о его отце
Фото: ptoday.ru

Сын рок-музыканта Виктора Цоя подал в суд на киностудию режиссера Алексея Учителя и на других кинопрокатчиков за незаконное использование в художественном фильме «Цой» изображения его отца, пишет «Московский комсомолец».

В своем иске Александр Цой требует удалить изображение рок-музыканта и запретить использовать персональные данные отца.

Также Цой-младший хочет взыскать со всех ответчиков госпошлину в размере 300 рублей, а также 29080 рублей, которые он заплатил за нотариальное обеспечение доказательств. О компенсации морального вреда Александр не просит.

Единственный сын Виктора Цоя долгое время не афишировал свое родство с легендарным музыкантом. Александр Цой работал на одном из федеральных каналов. Позже он начал привозить в Россию иностранных артистов и организовывать концерты.

В мае 2020 года Цой-младший подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кино».

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#кино #суды

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