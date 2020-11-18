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18ноября
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сегодня, 14:03 0

Благовещенец заплатит 200 тысяч за пьяную езду

Благовещенец заплатит 200 тысяч за пьяную езду
Фото: pixabay.com

26-летнего благовещенца осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В июле 2020 года житель областного центра сел за руль после употребления алкоголя. Сотрудники ДПС остановили автомобиль под его управлением и приняли решение о необходимости медицинского освидетельствования. Однако парень от прохождения этой процедуры отказался.

Как выяснилось, раньше он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

На суде амурчанин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, сообщает прокуратура Амурской области.

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#дороги #жизнь #суды

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