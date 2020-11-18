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18ноября
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сегодня, 13:52 2

В Сибири выявили мутацию коронавируса

В Сибири выявили мутацию коронавируса
Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании новых мутаций коронавируса в Сибирском федеральном округе, сообщают «Известия».

Главный санитарный врач страны рассказала об этом на выступлении в рамках виртуального симпозиума «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

— Мы видим определенные изменения в S-белке, и данная замена, выявленная в Сибирском регионе, позволяет предположить, что там формируется свой вариант (коронавируса) с определенными мутациями, — поделилась Анна Попова.

По результатам анализа выявлено, что мутировавший вирус менее чувствителен к сыворотке рековалесцента, содержащей антитела к коронавирусу. Однако Попова подчеркнула, что изменения практически незначительны, так как мутации не усиливают и не ослабляют возбудитель.

По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора при плотном мониторинге эпидемиологической ситуации можно выявить мутации, обнаруженные и в других странах.

— Например, в Сибири, в единичных случаях в ряде регионов европейской части России выявлена мутация, которая получила распространение в Японии, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов проинформировал о мутациях не более одного процента генома коронавируса. По словам эпидемиолога мутации не утяжеляют инфекцию и выявляются действующими тест-системами.

Напомним, за минувшие сутки в Приамурье подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусом. При этом доля выздоровевших пациентов за неделю в области составляет 73%, что выше среднего показателя в ДФО (72 %), но ниже, чем по России — 75%

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Запугивание людей перед массовой вакцинацией?!

    Едросня таким образом на жителях России планирует испытать вакцину перед поставками в другие страны?! Мол, смотрите, даже пенсионеры, живущие на 130 долларов в месяц выжили!

  • Бэтти

    Бэтти
    55 минут назад

    Ой! Стаааашно то каааак! Срочно всем намордники обновить!

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