В Сибири выявили мутацию коронавируса

Главный санитарный врач страны рассказала об этом на выступлении в рамках виртуального симпозиума «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

— Мы видим определенные изменения в S-белке, и данная замена, выявленная в Сибирском регионе, позволяет предположить, что там формируется свой вариант (коронавируса) с определенными мутациями, — поделилась Анна Попова.

По результатам анализа выявлено, что мутировавший вирус менее чувствителен к сыворотке рековалесцента, содержащей антитела к коронавирусу. Однако Попова подчеркнула, что изменения практически незначительны, так как мутации не усиливают и не ослабляют возбудитель.

По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора при плотном мониторинге эпидемиологической ситуации можно выявить мутации, обнаруженные и в других странах.

— Например, в Сибири, в единичных случаях в ряде регионов европейской части России выявлена мутация, которая получила распространение в Японии, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов проинформировал о мутациях не более одного процента генома коронавируса. По словам эпидемиолога мутации не утяжеляют инфекцию и выявляются действующими тест-системами.

Напомним, за минувшие сутки в Приамурье подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусом. При этом доля выздоровевших пациентов за неделю в области составляет 73%, что выше среднего показателя в ДФО (72 %), но ниже, чем по России — 75%