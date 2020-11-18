Амурчан просят помочь в поиске потерявшегося дедушки

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Амурчане могут помочь в поисках потерявшегося жителя посёлка Магдагачи. Его ищут с начала октября.

В Приамурье разыскивают 74-летнего амурчанина. Михаил Кузьмич Гурский 8 октября ушёл в лесной массив в Магдагачинском районе в сторону зимовья. Его местонахождение не известно до сих пор, сообщает МВД Приамурья.

Поисково-спасательный отряд «Гром» собирает добровольцев для поиска 74-летнего амурчанина. Сбор состоится завтра, 19 ноября в 8:00 в посёлке Магдагачи по адресу переулок Интернациональный, 2. При себе необходимо иметь аптечку и светоотражающий жилет. Уточнить подробности можно у волонтёров отряда по номерам 8-914-570-21-17, 8-914-046-35-44.

Рост потерявшегося пожилого жителя Приамурья около 180 сантиметров. Михаил Кузьмич крупного телосложения, волосы темные, седоватые, стрижка короткая, брови густые, на переднем зубе коронка металлического цвета. На левой кисти между большим и указательным пальцами татуировка в виде буквы «Г» и «У».

Сообщить информацию о пропавшем амурчанине можно по телефонам 8 (41653) 9-73-25 — дежурная часть, 8 (41653) 9-72-27 — уголовный розыск.