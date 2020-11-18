В Благовещенске в ДТП пострадала годовалая девочка

В столице Приамурья вчера, 17 ноября в 11:55, в районе Театральной, 126 произошло ДТП. Водитель Hyndai IX-35 врезался в автомобиль Toyota Passo по ходу своего движения. В происшествии пострадала девочка-пассажир 2019 года рождения.

Ребёнка перевозили в детской «автолюльке», но от силы столкновения она не спасла. С начала года на дорогах Благовещенска и Благовещенского района произошло 1 061 ДТП по причине несоблюдения дистанции. В них пятеро детей-пассажиров пострадали, сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Недавно в Благовещенске такси попало в ДТП и перевернулось в воздухе из-за несоблюдения скоростного режима. А по результатам опроса 59% амурчан поддержали идею лишать прав за повторные нарушения ПДД.