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18ноября
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сегодня, 12:49 1

Губернатор Приамурья попросил муниципалитеты ускорить выплаты бизнесу

Губернатор Приамурья попросил муниципалитеты ускорить выплаты бизнесу
Фото: pixabay.com

На субсидии в условиях пандемии коронавируса в Амурской области могут рассчитывать 683 субъекта малого и среднего бизнеса. Всего до конца года предприниматели должны получить больше 175 миллионов рублей. В некоторых муниципалитетах субсидии выплачены на 100%, а где-то показатель остаётся ниже 50%. Губернатор Приамурья Василий Орлов призвал муниципалитеты ускориться.

В текущем году поддержку оказывают в основном предпринимателям, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день выплатили уже 86 миллионов рублей. Финансирование проходит в несколько этапов. Сейчас муниципалитеты собирают заявки от бизнеса из сферы образования, групп присмотра за детьми и игровых комплексов.

— Муниципалитеты должны ускорить выплаты бизнесу прямых субсидий в качестве поддержки в период пандемии, для этого подписание документов необходимо проводить максимально быстро и в полном объеме освоить все средства до конца года. Особое внимание необходимо уделить работе с заявками. Бывает так, что предприниматель не получил помощь потому, что его документы были оформлены с ошибками. Если речь идет об ошибках, которые бизнес может исправить, – просто о корректировке документов - муниципальные образования не просто должны, а обязаны помогать предпринимателям в переоформлении таких заявок. Вы должны вместе отрабатывать такие вопросы, — подчеркнул Василий Орлов.

Также глава региона отметил, что если заявка несоответствие условиям, то её должны рассматривать и анализировать специалисты. Такие меры призваны помочь государству скорректировать существующие меры поддержки и разработать новые.

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#коронавирус #бизнес

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Ключевые слова "максимально быстро и в полном объеме освоить все средства до конца года". Остаивать прихвостни умеют! Гитлер так не осваивал русские богатства и ресурсы как у них получается!

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