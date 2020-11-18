Россиянку оштрафовали за мат в чате WhatsApp
Суд Казани утвердил решение мирового суда о штрафе для женщины за нецензурное оскорбление в чате WhatsApp, сообщает «Казанский репортёр».
Штраф составил одну тысячу рублей.
По данным суда, женщина при споре в чате назвала мужчину матерным словом. Он обратился с жалобой в прокуратуру.
Спор в чате начался из-за перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. Притом человека, которого оскорбили, в чате не было.
Тем не менее, мировой суд вынес решение о штрафе, а районный суд его утвердил.
По словам женщины, судья несколько раз откладывала заседание и заявила, что такое дело у неё впервые в практике.
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