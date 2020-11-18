Россиянку оштрафовали за мат в чате WhatsApp

Штраф составил одну тысячу рублей.

По данным суда, женщина при споре в чате назвала мужчину матерным словом. Он обратился с жалобой в прокуратуру.

Спор в чате начался из-за перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. Притом человека, которого оскорбили, в чате не было.

Тем не менее, мировой суд вынес решение о штрафе, а районный суд его утвердил.

По словам женщины, судья несколько раз откладывала заседание и заявила, что такое дело у неё впервые в практике.