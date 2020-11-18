Ношение масок в Благовещенске стали проверять чаще

В столице Приамурья увеличили количество рейдов по проверке соблюдения ограничений в связи с распространением COVID-19. Вчера, 17 ноября, специалисты проинспектировали ТЦ «Мега», «Небесный», а также дискаунтер «Наш универсам» на Ленина, 60. Нарушения выявили, как у предпринимателей, так и у посетителей.

— Сотрудники администрации, полиции и Роспотребнадзора проверяют не только организации и объекты розничной торговли, но и общественный транспорт и общепиты. Там выявляют отсутствие записей в журнале термометрии, графиков уборки и дезинфекции. За это составляют протоколы на продавца и хозяйствующий субъект. Ещё два протокола сотрудники составили на посетителей торговых центров без масок, — сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

За отсутствие маски предусмотрено предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей. А для должностных лиц штраф составляет – от 10 до 50 тысяч рублей и для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

По всей области усилены рейды по соблюдению масочного режима. Особенно в общественном транспорте, торговых центрах и общепите. В Благовещенске с начала ноября проверили 110 объектов торговли, общепита и услуг. На прошлой неделе обследовали 66 объектов потребительского рынка, в шести объектах выявили посетителей без масок. На восьми предприятиях должным образом не вели журналы термометрии и дезинфекции.

Напомним, что также в связи с распоряжением губернатора проводятся рейды по выявлению детей без сопровождения родителей.