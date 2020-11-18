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18ноября
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сегодня, 11:57 2

Амурские предприниматели заплатят 7 миллионов рублей за порчу земельных участков

Амурские предприниматели заплатят 7 миллионов рублей за порчу земельных участков
Фото: pixabay.com

Землям Благовещенского, Ивановского и Магдагачинского районов нанесли ущерб на сумму около 7 миллионов рублей. Повреждён плодородный слой почвы.

Соответствующие факты установлены проверками управления Россельхознадзора и министерства природных ресурсов Амурской области. Повреждения земли, в частности, связаны с незаконной добычей песчано-гравийной смеси.

По ряду случаев экспертиза, проведенная испытательной лабораторией ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора», определила, что показатели плодородия почв на повреждённых участках снизились в два раза. А это ухудшает их ценность как сельскохозяйственного объекта.

В итоге амурский Россельхознадзор через суд обязал нарушителей выплатить в доход бюджетов муниципальных образований штрафов в общей сумме 6,9 миллиона рублей, а также разработать и реализовать проекты рекультивации нарушенных земель.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    Интересно, штраф за то что земли не восстановили, а где штраф за незаконную добычу?

  • Руконог

    Руконог
    2 часа назад

    Где добывали? Кого оштрафовали? Можь вам это просто приснилось?

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