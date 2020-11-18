В Москве отрепетируют экспедицию на луну
В Москве 3 июня начнётся изоляционный международный эксперимент SIRIUS-21. Участниками станет экипаж из шести человек, они не будут контактировать с миром 8 месяцев. О проекте рассказал руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский информационному агентству ТАСС.
Разнополый экипаж из шести добровольцев будет находиться в автономном наземном комплексе, отрезанным от мира в течение восьми месяцев. Общение с центром управления будет проходить по аудиосвязи, с близкими родственниками — по электронной почте. Суть эксперимента — смоделировать реальную лунную экспедицию: перелёт к Луне, орбитальный облёт для поиска места посадки, посадка, выход на поверхность и возвращение на Землю.
Уникальный эксперимент пройдёт в три этапа в течение пяти лет.
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