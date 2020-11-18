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сегодня, 12:12 0

В Москве отрепетируют экспедицию на луну

В Москве отрепетируют экспедицию на луну
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Москве 3 июня начнётся изоляционный международный эксперимент SIRIUS-21. Участниками станет экипаж из шести человек, они не будут контактировать с миром 8 месяцев. О проекте рассказал руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский информационному агентству ТАСС.

Разнополый экипаж из шести добровольцев будет находиться в автономном наземном комплексе, отрезанным от мира в течение восьми месяцев. Общение с центром управления будет проходить по аудиосвязи, с близкими родственниками — по электронной почте. Суть эксперимента — смоделировать реальную лунную экспедицию: перелёт к Луне, орбитальный облёт для поиска места посадки, посадка, выход на поверхность и возвращение на Землю.

Уникальный эксперимент пройдёт в три этапа в течение пяти лет.

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#наука

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