В Москве отрепетируют экспедицию на луну

Разнополый экипаж из шести добровольцев будет находиться в автономном наземном комплексе, отрезанным от мира в течение восьми месяцев. Общение с центром управления будет проходить по аудиосвязи, с близкими родственниками — по электронной почте. Суть эксперимента — смоделировать реальную лунную экспедицию: перелёт к Луне, орбитальный облёт для поиска места посадки, посадка, выход на поверхность и возвращение на Землю.

Уникальный эксперимент пройдёт в три этапа в течение пяти лет.