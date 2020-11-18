Владимир Путин поручил создать в Судане пункт обеспечения ВМФ России
Владимир Путин принял предложение правительства по подписанию соглашения о создании на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России и поручил его подписать Министерству обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Ранее проект соглашения был одобрен Михаилом Мишустиным. Премьер-министр поручил представить предложение о его подписании президенту. Проект был представлен Министерством обороны России и предварительно проработан с суданской стороной.
В проекте соглашения говорится, что нахождение пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран.
Пункт будет создан для проведения ремонтных работ российских военных кораблей, отдыха членов экипажа и пополнения запасов.
В пункте МТО могут одновременно находиться четыре военных корабля, в том числе корабли с ядерной энергетической установкой.
Как пишет «Московский комсомолец», сенатор Алексей Пушков заявил, что Судан является ключом к Красному морю, Баб-эль-Мандебскому проливу и Суэцкому каналу. По его словам, именно по этому пути идёт большой объём энергоресурсов.
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