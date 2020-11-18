Идею лишать прав за повторные нарушения ПДД поддержали 59% амурчан

Автомобильный сайт drom.ru провёл общероссийский опрос справедлива ли идея «часто нарушаешь – лишаешься прав». Позитивно оценили инициативу 59% амурчан.

— Есть водители, которые регулярно нарушают правила дорожного движения. На дорогах они часто создают аварийные ситуации. Один из способов воздействия – балльная система штрафов, — сообщили в пресс-службе Дрома.

Однозначно поддержали лишение прав частых нарушителей 34% респондентов. «Скорее да» – так ответили четверть проголосовавших, 25%. Таким образом согласились с предложением 59% опрошенных. А вот ответ «Однозначно нет» и «Скорее нет» выбрали 41 % человек.

А вот результаты всероссийского опроса разделились почти поровну. В нем приняли участие 11 530 человек. Положительно оценили идею 52% россиян, а отрицательно к балльной системе относятся – 48%.

Некоторые автолюбители считают лишение прав недостаточно жёсткой мерой.

«Пока у злостных нарушителей (пьяниц, например) не начнут отбирать машины, ничего не изменится. Полицейских почти нет на дорогах – люди могут годами спокойно ездить без прав», – поделился один из участников опроса.

Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев заявил в Совете Федерации о необходимости увеличения штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения. Недавно суд лишил прав благовещенку за вождение в нетрезвом виде на 2,5 года и назначил ей 200 часов обязательных работ. А другая жительница областного центра за повторное пьянство за рулём помимо лишения прав на два года заплатит 200 тысяч рублей штрафа.