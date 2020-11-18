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18ноября
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сегодня, 10:59 0

На Калинина появились новые опоры для уличных фонарей

На Калинина появились новые опоры для уличных фонарей
Фото: amurobl.ru

На участке улицы Калинина между Тенистой и Краснофлотской закончился ремонт. Кроме нового асфальта, тротуаров и разметки, установили больше двухсот улучшенных опор освещения.

— Всего установили 206 опор. Они конусно-граненные, в составе — горячий цинк, производство российское. Такие опоры более прочные, по сравнению с прежними, и не должны подвергаться коррозии. Само освещение будет более экономичным за счет светодиодных ламп. Они проще в эксплуатации, хватит их надолго. Кроме того, светят они белым светом. А это значит, что не будет бликов и водителям будет комфортнее двигаться. Вся кабельная линия ушла в землю в зеленую зону, есть резервная гофра. То есть в случае аварии мы сможем запустить резервный кабель от опоры до опоры и засветить тот или иной участок. Проезжая часть не будет затронута при ремонтных работах, — рассказал представитель подрядной организации пресс-службе регионального правительства.

Вообще за время ремонта на участке сделали сети, устроили основание, установили бортовые камни, уложили два слоя асфальтобетона, обновили тротуары, установили дорожные знаки, нанесли разметку, выполнили устройство газонов.

А также оборудовали 11 новых современных автобусных павильонов с информационными табло и видеокамерами.

Провели ремонт улицы Калинина на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#дороги

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