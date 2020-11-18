В Приморье возобновили проезд грузового автотранспорта в Китай

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В Приморье открыли проезд большегрузов в Китай. Перевозки останавливали из-за огромных очередей на границе.

Теперь проезд грузовых автомобилей через международный пункт пропуска «Пограничный» в Приморье снова открыт. Грузовые авто едут в Китай в порядке электронной очереди.

Ранее китайские власти ограничили суточное количество автомобилей, которые могут пересекать границу через пункт пропуска с 45 до 30 единиц в каждую сторону. Для того чтобы на границе с Китаем не появились огромные очереди, правительство края решило временно приостановить проезд.

Сейчас китайская сторона готова принимать до 30 автомобилей в сутки. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, эту цифру планируют увеличить, пишут vladnews.ru.

Граница между Россией и Китаем в Приамурье закрыта с 30 января 2020 года. Ограничены пассажирские и грузовые перевозки, отменены туристические поездки.