Ушёл из жизни бывший заместитель начальника областного наркоконтроля Владимир Калашников

14 ноября скоропостижно скончался бывший заместитель начальника амурского управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, полковник полиции в отставке Владимир Фёдорович Калашников. Сообщение о смерти опубликовано на сайте благовещенской мэрии.

Владимир Калашников родился в Благовещенске 10 марта 1958 года. В 1981 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт. В 1984 году начал свою службу в управлении КГБ по Амурской области, долгое время занимался оперативной работой. С 1994 года занимал должность заместителя начальника отдела собственной безопасности в управлении налоговой полиции Амурской области. После реорганизации налоговой службы Владимир Фёдорович перешёл в управление ФСКН России по Амурской области, где с 2003 года по 2016 год занимал должность заместителя начальника управления. За добросовестную службу награждён государственными наградами, удостоен звания «Ветеран труда».

— Все мы потеряли прекрасного товарища, активного общественника, просто хорошего человека. Светлая память о Владимире Фёдоровиче Калашникове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, — рассказывают коллеги Владимира Фёдоровича.

Прощание с Владимиром Калашниковым состоится 18 ноября 2020 года в зале ритуальных услуг по адресу: улица Тенистая, 103/1, с 8:30 до 9:30.