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сегодня, 13:00 4
Что подарить Деду Морозу на день рождения?
18 ноября отмечает свой день рождения главный волшебник.
Именно поэтому мы решили узнать у благовещенцев, что бы они подарили дедушке в его день рождения. Как вы думаете, какой ответ был самым популярным?
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#Видео: Опрос жителей города
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a_riman@mail.ru
181209
181190
https://www.amur.info/news/2020/11/18/181190
Что подарить Деду Морозу на день рождения? / Амур.инфо – Информационное агентство Дальнего Востока