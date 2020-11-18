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сегодня, 13:00 4

Что подарить Деду Морозу на день рождения?

Что подарить Деду Морозу на день рождения?

18 ноября отмечает свой день рождения главный волшебник.

Именно поэтому мы решили узнать у благовещенцев, что бы они подарили дедушке в его день рождения. Как вы думаете, какой ответ был самым популярным?

Просмотров всего: 273

#Видео: Опрос жителей города

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Гранату без чеки.... Такого ужасного года у меня ещё в жизни не было... Просто кошмар...

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    1 час назад

    Тест на корону, а то приедет на своих оленях... привезёт не пойми что... А мы ещё не готовы!

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    Обнуленного президента

  • ой стыдно

    ой стыдно
    27 минут назад

    Самый позорный год!

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