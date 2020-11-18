Руководитель минздрава Приамурья посоветовала не пить антибиотики без назначения врача

Руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева призвала амурчан не заниматься самолечением. Особенно важно не принимать без назначения антибиотики.

— Во-первых, у каждого индивидуальная непереносимость препаратов, это нельзя забывать ни в коем случае. Во-вторых, у каждого по-разному протекает течение заболевания коронавирусной инфекцией. Одному антибиотики показаны в назначении, другому где-то нужно сделать акцент и принимать противовирусные препараты. И нельзя забывать о том, что, начиная принимать антибиотики, мы уже делаем наш организм привыкающим к антибиотикам. Любое лечение, каждый лекарственный препарат агрессивен не только для микробов и вируса, который мы убиваем, но и для организма. Пациенты, которые прошли лечение, очень долго реабилитируются. Это лечение также агрессивно, как химиопрепараты, которые мы не назначаем превентивно. Поэтому не стоит заниматься самолечением и обмениваться советами, что подошло одному, то может не помочь другому человеку, — пояснила пресс-службе областного правительства руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева.

Напомним, ранее Светлана Леонтьева заявила, что амурские медики уже достаточно изучили течение коронавирусной инфекции и научились её лечить.