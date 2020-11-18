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18ноября
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сегодня, 10:23 6

Руководитель минздрава Приамурья посоветовала не пить антибиотики без назначения врача

Руководитель минздрава Приамурья посоветовала не пить антибиотики без назначения врача
Фото: pixabay.com

Руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева призвала амурчан не заниматься самолечением. Особенно важно не принимать без назначения антибиотики.

— Во-первых, у каждого индивидуальная непереносимость препаратов, это нельзя забывать ни в коем случае. Во-вторых, у каждого по-разному протекает течение заболевания коронавирусной инфекцией. Одному антибиотики показаны в назначении, другому где-то нужно сделать акцент и принимать противовирусные препараты. И нельзя забывать о том, что, начиная принимать антибиотики, мы уже делаем наш организм привыкающим к антибиотикам. Любое лечение, каждый лекарственный препарат агрессивен не только для микробов и вируса, который мы убиваем, но и для организма. Пациенты, которые прошли лечение, очень долго реабилитируются. Это лечение также агрессивно, как химиопрепараты, которые мы не назначаем превентивно. Поэтому не стоит заниматься самолечением и обмениваться советами, что подошло одному, то может не помочь другому человеку, — пояснила пресс-службе областного правительства руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева.

Напомним, ранее Светлана Леонтьева заявила, что амурские медики уже достаточно изучили течение коронавирусной инфекции и научились её лечить.

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#коронавирус #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    35 минут назад

    Министр разрушенной системы здравоохранения, в которой распродают китайцам больницы под общежития, чему-то там пытается учить народ?!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    32 минуты назад

    Да действительно, ждать врача, до которого не дозвониться и не лечиться.

    Вообще как-то неправильно действует Минздрав, рано еще такие рекомендации раздавать, до 1 декабря налоги население обязано оплатить. Вот после 1 декабря можно рекомендовать не пить антибиотики, а то налогоплательщиков раньше времени то в иной мир отправлять, это расточительство.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    28 минут назад

    Дорогие товарищи, водка с перцем хороший заменитель антибиотиков. Об этом говорят британские учёные.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    19 минут назад

    Посмотришь на очередь в поликлинике, посидишь на телефоне и нехотя займешься самолечением. Даже мысль о том, что медики научились лечить, не помогает.

  • paravis

    paravis
    5 минут назад

    "Обыкновенный медвежонок 18 минут назад

    Дорогие товарищи, водка с перцем хороший заменитель антибиотиков. Об этом говорят британские учёные."

    Дружок! Тебя уже пора привлекать за фейки по ст. 207.1 УК РФ.

  • Lepidoptera

    Lepidoptera
    4 минуты назад

    "И нельзя забывать о том, что, начиная принимать антибиотики, мы уже делаем наш организм привыкающим к антибиотикам."

    Да не наш организм привыкает, а бактерии учатся делать оболочки, устойчивые к антибиотикам. Школьная программа по биологии прошла мимо минздрава.

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