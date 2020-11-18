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18ноября
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сегодня, 10:38 3

В Амурской области процент выздоровевших от COVID-19 больше, чем в среднем по ДФО

В Амурской области процент выздоровевших от COVID-19 больше, чем в среднем по ДФО
Фото: pixabay.com

Всего в Приамурье с начала пандемии вылечились от коронавируса 6 809 человек. Доля выздоровевших пациентов за неделю у нас в области составляет 73%, это выше среднего показателя в ДФО (72%), но ниже, чем по России — 75%. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Для сравнения, на прошлой неделе в Амурской области выздоровели 75% пациентов. А вот лидером стала Бурятия, тут вылечилось 85% больных. На втором месте Забайкальский край – 82% и Чукотский АО – 81%. Отстаёт же по показателю выздоровления от COVID-19 в Еврейская автономная область, здесь на поправку пошли только 55% заболевших.

Напомним, что к концу сентября в Приамурье выздоровели от коронавируса 88 % людей. Тогда область занимала второе место по темпам выздоровления населения в ДФО.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    22 минуты назад

    К чему эти цифры?

  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Это отголоски советского прошлого.

    Выполним-перевыполним-догоним-перегоним

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    11 минут назад

    После прочтения прекрасных новостей в Амур-Инфо предлагаю поблагодарить Василия хотя бы рукописным текстом в Инстаграмме.

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