В Амурской области процент выздоровевших от COVID-19 больше, чем в среднем по ДФО

Всего в Приамурье с начала пандемии вылечились от коронавируса 6 809 человек. Доля выздоровевших пациентов за неделю у нас в области составляет 73%, это выше среднего показателя в ДФО (72%), но ниже, чем по России — 75%. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Для сравнения, на прошлой неделе в Амурской области выздоровели 75% пациентов. А вот лидером стала Бурятия, тут вылечилось 85% больных. На втором месте Забайкальский край – 82% и Чукотский АО – 81%. Отстаёт же по показателю выздоровления от COVID-19 в Еврейская автономная область, здесь на поправку пошли только 55% заболевших.

Напомним, что к концу сентября в Приамурье выздоровели от коронавируса 88 % людей. Тогда область занимала второе место по темпам выздоровления населения в ДФО.