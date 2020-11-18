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18ноября
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сегодня, 10:02 3

В Приамурье достроили два новых фельдшерско-акушерских пункта

В Приамурье достроили два новых фельдшерско-акушерских пункта
Фото: amurobl.ru

Завершилось строительство первых двух фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы в селах Игнатьево Благовещенского района и Коболдо Селемджинского района готовы на 100 %. Всего в области появится 26 таких пунктов, их строительство завершили на 70 %. Об этом накануне рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

— Здания первых двух новых ФАПов из 26, которые мы строим в селах Приамурья, технически готовы на 100 %. Это фельдшерско-акушерские пункты в селах Игнатьево Благовещенского района и Коболдо Селемджинского района, в ближайшее время их оснастят необходимым оборудованием, мебелью и запустят в работу. Общая же готовность объектов на сегодняшний день составляет более 70 %. ФАПы для региона очень значимые, наша задача – тщательно контролировать их возведение и сдачу. На строительных площадках в Благовещенском, Белогорском, Свободненском, Зейском, Селемджинском, Октябрьском, Серышевском, Тамбовском, Мазановском, Константиновском и Ивановском районах установлено видеонаблюдение, а еженедельно кураторы представляют фотоотчет о выполненных работах. Это позволяет оперативно выявлять и исправлять недочеты, что обеспечит качество возводимых объектов, — подчеркнул Василий Александрович.

В здании располагается кабинет врача, процедурная, стерилизационный кабинет, подсобные помещения и санузел, все пункты оборудованы для маломобильных пациентов. В каждом пункте будет привозная вода, для технических нужд вода подаётся из скважины, устанавливают септик. При строительстве фельдшерско-акушерских пунктов также облагораживают территорию вокруг: устанавливают скамейки, урны и наружное освещение.

Как рассказали в областном минздраве, проблем со специалистами не будет, 23 ФАПа уже укомплектованы фельдшерами.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    39 минут назад

    Фашисты с 2000го года уничтожили и распродали сотни больниц. И радуются, что построили 26.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    24 минуты назад

    Василий сегодня как никогда радует. Я очень благодарен Василию.

  • Nakamura

    Nakamura
    1 минута назад

    Раньше ФАПы строили председатели колхозов. Нынче целый губернатор куририрует "строительство" + министерсво строительства, это пипец товарищи! Там ФАП походу из сэндвич панелей, вот достижение, вот это уровень, скоро губернатор строительство сельских туалетов контролировать будет

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