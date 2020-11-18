В Приамурье достроили два новых фельдшерско-акушерских пункта

Завершилось строительство первых двух фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы в селах Игнатьево Благовещенского района и Коболдо Селемджинского района готовы на 100 %. Всего в области появится 26 таких пунктов, их строительство завершили на 70 %. Об этом накануне рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

— Здания первых двух новых ФАПов из 26, которые мы строим в селах Приамурья, технически готовы на 100 %. Это фельдшерско-акушерские пункты в селах Игнатьево Благовещенского района и Коболдо Селемджинского района, в ближайшее время их оснастят необходимым оборудованием, мебелью и запустят в работу. Общая же готовность объектов на сегодняшний день составляет более 70 %. ФАПы для региона очень значимые, наша задача – тщательно контролировать их возведение и сдачу. На строительных площадках в Благовещенском, Белогорском, Свободненском, Зейском, Селемджинском, Октябрьском, Серышевском, Тамбовском, Мазановском, Константиновском и Ивановском районах установлено видеонаблюдение, а еженедельно кураторы представляют фотоотчет о выполненных работах. Это позволяет оперативно выявлять и исправлять недочеты, что обеспечит качество возводимых объектов, — подчеркнул Василий Александрович.

В здании располагается кабинет врача, процедурная, стерилизационный кабинет, подсобные помещения и санузел, все пункты оборудованы для маломобильных пациентов. В каждом пункте будет привозная вода, для технических нужд вода подаётся из скважины, устанавливают септик. При строительстве фельдшерско-акушерских пунктов также облагораживают территорию вокруг: устанавливают скамейки, урны и наружное освещение.

Как рассказали в областном минздраве, проблем со специалистами не будет, 23 ФАПа уже укомплектованы фельдшерами.