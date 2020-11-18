Для пенсионеров Приамурья установили новую величину прожиточного минимума

Для пенсионеров, проживающих в Амурской области, установлена новая величина прожиточного минимума. Те из них, чей доход не дотягивает до минимума, получат социальную доплату.

В Амурской области установили новую величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год. Сумма составляет 11 272 рубля. Пенсионеры, чей уровень общего материального обеспечения окажется ниже этой суммы, получат региональную доплату от соцзащиты. Доплату финансируют из регионального бюджета.

По прогнозам финансистов, в 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составит 10 022 рубля. Прожиточный минимум для пенсионеров Приамурья на 2021 год утвердили депутаты Законодательного собрания области. Так как он оказался выше, чем общероссийский, с 1 января 2021 года пенсионеры получат региональную социальную доплату от соцзащиты.

— Принцип расчёта социальной доплаты, выплаты сумм индексации пенсий и иных выплат сверх величины прожиточного минимума сохранится. Общая сумма доходов пенсионера сначала доводится до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты к пенсии, а затем, сверх этого, начисляется сумма индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат, — рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Амурской области.

По данным регионального министерства социальной защиты населения, доплату к пенсиям сверх установленного прожиточного минимума получают более 30 тысяч амурчан — пожилые люди, инвалиды, взрослые и дети-получатели пенсий по случаю потери кормильца, чья пенсия и иные выплаты не дотягивают до минимума.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил новую систему начисления пенсий. В соответствии с инициативой пенсионные накопления должны начисляться «по рангам», то есть в зависимости от заслуг, трудового стажа человека и ряда других показателей. А россияне рассказали, какую пенсию они считают достойной.