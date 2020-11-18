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18ноября
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сегодня, 09:44 9

Для пенсионеров Приамурья установили новую величину прожиточного минимума

Для пенсионеров Приамурья установили новую величину прожиточного минимума
Фото: pixabay.com

Для пенсионеров, проживающих в Амурской области, установлена новая величина прожиточного минимума. Те из них, чей доход не дотягивает до минимума, получат социальную доплату.

В Амурской области установили новую величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год. Сумма составляет 11 272 рубля. Пенсионеры, чей уровень общего материального обеспечения окажется ниже этой суммы, получат региональную доплату от соцзащиты. Доплату финансируют из регионального бюджета.

По прогнозам финансистов, в 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составит 10 022 рубля. Прожиточный минимум для пенсионеров Приамурья на 2021 год утвердили депутаты Законодательного собрания области. Так как он оказался выше, чем общероссийский, с 1 января 2021 года пенсионеры получат региональную социальную доплату от соцзащиты.

— Принцип расчёта социальной доплаты, выплаты сумм индексации пенсий и иных выплат сверх величины прожиточного минимума сохранится. Общая сумма доходов пенсионера сначала доводится до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты к пенсии, а затем, сверх этого, начисляется сумма индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат, — рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Амурской области.

По данным регионального министерства социальной защиты населения, доплату к пенсиям сверх установленного прожиточного минимума получают более 30 тысяч амурчан — пожилые люди, инвалиды, взрослые и дети-получатели пенсий по случаю потери кормильца, чья пенсия и иные выплаты не дотягивают до минимума.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил новую систему начисления пенсий. В соответствии с инициативой пенсионные накопления должны начисляться «по рангам», то есть в зависимости от заслуг, трудового стажа человека и ряда других показателей. А россияне рассказали, какую пенсию они считают достойной.

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#жизнь #пенсии

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Чиновник (не из Едресьни)пытался прожить на прожиточный минимум - чуть не сдох!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    что б вы сами жили на эти деньги

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Воры.

  • OT

    OT
    59 минут назад

    Жулье засело во власти жульничают с прожиточными. Как можно прожиточный минимум вменит разному состоянию и содержанию условий и жизнедеятельности организма разных людей? Ведь нет а природе такого эталона и значит определение прожиточного минимума только спекулятивное в интересах власти

  • Кроненберг

    Кроненберг
    56 минут назад

    сами жрут в три горла-а народ посадили на чёрные макороны

  • Tуман

    Tуман
    54 минуты назад

    А это с учётом коммунальных платежей, оплаты сотовой связи, ТВ и интернета?

  • paravis

    paravis
    49 минут назад

    Сотовая связь и интернетик это роскошь для пенсионеров, обойдутся.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    19 минут назад

    Я вновь благодарен Василию и депутатам Законодательного собрания.Очень рад,что у нас такой Губернатор и он никого не убивал, не швырял гранаты в кого не попадя. Замечательный человек с красивыми песнями.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    13 минут назад

    Это с учетом стоимости 1 Гкал за 2500 руб. тепловой энергии от ООО "Теплоинвест" в г. Свободном- президентское и депутатское внимание не оставляет в покое пенсионеров.

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