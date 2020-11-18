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Аскольда Запашного выписали из больницы после резкого снижения давления

Аскольда Запашного выписали из больницы после резкого снижения давления
Фото: znamenitka.ru

Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный выписан из больницы, куда он накануне был госпитализирован из-за резкого падения давления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.

В пресс-службе рассказали, что Запашный чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Вечером 16 ноября артисту стало плохо, у него резко упало давление. Он был госпитализирован в Первую Градскую больницу.

Аскольд Запашный с 2012 года является художественным руководителем Большого московского цирка. Он является автором сценария и режиссером ряда ярких цирковых шоу.

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#здоровье #шоу-бизнес

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