Аскольда Запашного выписали из больницы после резкого снижения давления
Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный выписан из больницы, куда он накануне был госпитализирован из-за резкого падения давления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.
В пресс-службе рассказали, что Запашный чувствует себя хорошо и уже находится дома.
Вечером 16 ноября артисту стало плохо, у него резко упало давление. Он был госпитализирован в Первую Градскую больницу.
Аскольд Запашный с 2012 года является художественным руководителем Большого московского цирка. Он является автором сценария и режиссером ряда ярких цирковых шоу.
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