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Выбор читателей за 17 ноября

Выбор читателей за 17 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 17 ноября.

В Ухане говорят о новых причинах пандемии коронавируса

В Китае высказали предположение о том, что эпидемия в Ухане была вызвана загрязненными COVID-19 импортными продуктами питания. Речь идёт о замороженной продукции.

Роспотребнадзор внёс изменения в порядок работы с COVID-пациентами и контактными лицами

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором оговариваются новые правила работы с контактными лицами, а также правила выписки больных с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

Ушёл из жизни хирург-травматолог из Райчихинска Виктор Хлистунов

В понедельник, 16 ноября, скоропостижно скончался хирург-травматолог Райчихинской больницы Виктор Николаевич Хлистунов. Известно, что он болел коронавирусом. В городской больнице врач работал с 1992 года, за это время успел помочь сотням больных.

Роспотребнадзор обязал лаборатории делать тест на COVID-19 за 48 часов

По новому постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 13 ноября внесены некоторые изменения в правила по профилактике коронавирусной инфекции. По новым правилам от поступления биоматериала в лабораторию до получения результата пациентом должно проходить не больше 48 часов. Сейчас в областной столице время ожидания результата в государственной поликлинике может превышать две недели.

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#Обзор #интернет #СМИ

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