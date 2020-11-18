Выбор читателей за 17 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 17 ноября.

В Китае высказали предположение о том, что эпидемия в Ухане была вызвана загрязненными COVID-19 импортными продуктами питания. Речь идёт о замороженной продукции.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором оговариваются новые правила работы с контактными лицами, а также правила выписки больных с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 16 ноября, скоропостижно скончался хирург-травматолог Райчихинской больницы Виктор Николаевич Хлистунов. Известно, что он болел коронавирусом. В городской больнице врач работал с 1992 года, за это время успел помочь сотням больных.

По новому постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 13 ноября внесены некоторые изменения в правила по профилактике коронавирусной инфекции. По новым правилам от поступления биоматериала в лабораторию до получения результата пациентом должно проходить не больше 48 часов. Сейчас в областной столице время ожидания результата в государственной поликлинике может превышать две недели.