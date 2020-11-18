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АКРА повысило Азиатско-Тихоокеанскому банку кредитный рейтинг на две ступени до уровня ВВB с «развивающимся» прогнозом

АКРА повысило Азиатско-Тихоокеанскому банку кредитный рейтинг на две ступени до уровня ВВB с «развивающимся» прогнозом

16 ноября 2020 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило Азиатско-Тихоокеанскому банку кредитный рейтинг по национальной шкале на две ступени до уровня ВВB (RU), сохранив прогноз «развивающийся».

В сообщении агентства отмечается, что повышение кредитного рейтинга ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» отражает повышение оценки вероятности предоставления поддержки со стороны государства в случае необходимости, а также одновременное улучшение оценок бизнес-профиля банка с bb+ до bbb- и риск-профиля с критической до слабой. Вместе с тем оценка фактора «Фондирование и ликвидность» понижена с адекватной до удовлетворительной на фоне сохранения удовлетворительной оценки достаточности капитала. Дополнительными факторами, определяющими кредитный рейтинг АТБ, являются умеренная степень системной значимости банка для экономики ряда российских регионов и сильное влияние государства на кредитоспособность банка согласно методологии АКРА.

Сохранение «развивающегося» прогноза отражает мнение АКРА о сохраняющейся вероятности продажи АТБ стороннему инвестору в ближайшие 12–18 месяцев.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Азиатско-Тихоокеанским банком, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу Азиатско-Тихоокеанского банка до уровня «стабильный».​

Партнёрский материал

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#бизнес #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Думаю, не стоит доверять нашим рейтинговым агентствам и "экспертам", которые говорят, что доллар вот-вот рухнет уже 20 лет, а обесценивание рубля - временное.

    Международные агентства не повысили рейтинг, а оставили на грани "мусорного"

  • Ditrih

    Ditrih
    24 минуты назад

    Опять недобанк пиариццо.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    10 минут назад

    "Фондирование и ликвидность" понижена с адекватной до)

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