В школе Экимчана установили тепловизоры

В школе поселка Экимчан Селемджинского района установили тепловизоры, сообщили в инстаграм-аккаунте «Вести Селемджи».

Планируется, что это позволит своевременно выявлять школьников и педагогов с повышенной температурой. Так руководство района хочет снизить скорость распространения вирусных заболеваний.

В сентябре местные власти сообщили об установке тепловизоров в образовательных учреждениях района. Сейчас датчики температуры уже работают в школах поселков Февральск и Иса.

Для снижения роста заболеваемости школьники Благовещенска и Белогорска раньше ушли на каникулы. Как позднее сообщили в Роспотребнадзоре, такие меры ожидаемого эффекта не принесли.