В школе Экимчана установили тепловизоры
В школе поселка Экимчан Селемджинского района установили тепловизоры, сообщили в инстаграм-аккаунте «Вести Селемджи».
Планируется, что это позволит своевременно выявлять школьников и педагогов с повышенной температурой. Так руководство района хочет снизить скорость распространения вирусных заболеваний.
В сентябре местные власти сообщили об установке тепловизоров в образовательных учреждениях района. Сейчас датчики температуры уже работают в школах поселков Февральск и Иса.
Для снижения роста заболеваемости школьники Благовещенска и Белогорска раньше ушли на каникулы. Как позднее сообщили в Роспотребнадзоре, такие меры ожидаемого эффекта не принесли.
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