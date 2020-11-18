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18ноября
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сегодня, 08:30 1

В школе Экимчана установили тепловизоры

В школе Экимчана установили тепловизоры
Фото: @vestiselem

В школе поселка Экимчан Селемджинского района установили тепловизоры, сообщили в инстаграм-аккаунте «Вести Селемджи».

Планируется, что это позволит своевременно выявлять школьников и педагогов с повышенной температурой. Так руководство района хочет снизить скорость распространения вирусных заболеваний.

В сентябре местные власти сообщили об установке тепловизоров в образовательных учреждениях района. Сейчас датчики температуры уже работают в школах поселков Февральск и Иса.

Для снижения роста заболеваемости школьники Благовещенска и Белогорска раньше ушли на каникулы. Как позднее сообщили в Роспотребнадзоре, такие меры ожидаемого эффекта не принесли.

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#коронавирус #школа

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    6 минут назад

    А что будет происходить после выявления повышенной температуры? И зачем учителю приходить в школу с повышенной температурой?

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