Гороскоп 18 ноября: Львам нужно посвятить время себе, а Козерогам пора строить планы

Восход Солнца: 07:48

Заход Солнца: 16:41

Солнце в Скорпионе.

Овен. Вам стоит прислушаться к совету друга или авторитетного сообщества специалистов. Сегодня обстоятельства помогут вам обратить внимание на мелочи, которые вы упускаете.

Телец. Избегайте стрессов, давайте себе отдохнуть. В общении с окружающими убедитесь, что вас понимают правильно. Старайтесь почаще входить в положение других.

Близнецы. Не молчите, если у вас на душе давно скребут кошки. Скажите партнеру о том, что именно вас не устраивает. Активный день, благоприятный для ведения переговоров, получения необходимой юридической консультации.

Рак. Наиболее удачным этот день окажется для тех представителей этого знака, которые связаны с религией, культурой, наукой, используют деловые качества для приобретения славы, таланта и новых связей.

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Лев. Посвятите время себе, не ввязывайтесь в споры. В этот день вы сможете проявить свои способности. Приняв решение, не подвергайте его сомнению — первый вариант окажется верным.

Дева. Звёзды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут вам найти правильное, направление жизнедеятельности.

Весы. Можете смело браться за решение жилищных вопросов. Инвестирование будет удачным, не бойтесь идей, положитесь на интуицию.

Скорпион. Сегодня вам не смогут помешать даже экстраординарные обстоятельства, поэтому немедленно приступайте к воплощению своих планов! День творческого подъёма. Ваша энергия удвоится, и вы сумеете самореализоваться, как творческая личность.

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Стрелец. Удачный день для занимающихся коммерческими операциями. Вероятно достижение цели, денежные доходы или значительное продвижение на пути к поставленной цели.

Козерог. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Воздержитесь от активности в деловой сфере. Займитесь лучше планированием новых дел.

Водолей. Вам придется отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды. Звезды рекомендуют активно защищать собственные интересы.

Рыбы. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания. Проявите сдержанность и такт. Откажитесь от тяжелой и синтетической пищи, спиртных напитков.

Астролог: Вальдемар Небоходцев