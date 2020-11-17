Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
17 ноября 2020, 23:33 0

Умер Роман Виктюк

Умер Роман Виктюк

Умер российский и украинский театральный режиссер Роман Виктюк.

В конце октября у режиссера обнаружили COVID-19. Изначально Роман находился в терапевтическом отделении, но затем его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

В дирекции московского Театра Романа Виктюка подтвердили смерть режиссера. Там пояснили, что время и место прощания будут объявлены позднее.

Роман Григорьевич Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. На его счету более 250 спектаклей.

Ему было 84 года.

Просмотров всего: 46

#коронавирус

распечатать


Коронавирус 1

В Приамурье подтвердили 157 новых случаев COVID
Коронавирус 12

Министр здравоохранения Приамурья: «Мы отработали с новой коронавирусной инфекцией 8 месяцев, научились её распознавать, лечить»
Общество 1

В Приамурье за отсутствие маски в период пандемии составили почти 1300 протоколов
Общество

На отдельное проживание медиков «красной зоны» в Приамурье выделили больше 30 миллионов рублей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь