Умер Роман Виктюк

Умер российский и украинский театральный режиссер Роман Виктюк.

В конце октября у режиссера обнаружили COVID-19. Изначально Роман находился в терапевтическом отделении, но затем его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

В дирекции московского Театра Романа Виктюка подтвердили смерть режиссера. Там пояснили, что время и место прощания будут объявлены позднее.

Роман Григорьевич Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. На его счету более 250 спектаклей.

Ему было 84 года.