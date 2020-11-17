В Приамурье подтвердили 157 новых случаев COVID

По информации амурского управления Роспотребнадзора в регионе на сегодня 17 ноября подтвердили 157 новых случаев заражения коронавирусом.

«У 106 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67%), у 20 – бессимптомно (13%), у 31 – в виде пневмонии (20%). С нарастающим итогом зарегистрировано 9 355 случаев, показатель заболеваемости составляет 1184,11 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 502 207 человек, в том числе за последние сутки – 5 622», сообщается на сайте ведомства.